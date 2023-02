Meer dan 50.000 mensen vieren 'Vette dinsdag' met de Gilles in Binche

LIVE. President Biden tijdens toespraak in Polen: “Rusland zal nooit overwinnen in Oekraïne"

De Russische president Vladimir Poetin sprak vanmorgen zijn vrijwel jaarlijkse rede uit voor het parlement, de Doema (lagerhuis) en de Federatieraad (hogerhuis). In zijn toespraak was Poetin hard voor het Westen. “Het Westen heeft Oekraïne lang geleden al anti-Russisch gemaakt”, aldus Poetin. Tot slot schortte hij het nucleair ontwapeningsverdrag met de VS op. Daarop hield de Amerikaanse president Biden, enkele uren na de mededeling van Poetin, een toespraak in Polen. “Poetin heeft voor deze oorlog gekozen", zo reageerde hij stellig.