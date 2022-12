Meer dan 40 procent van Belgen was vorig jaar slachtoffer van (poging tot) phishing

Schaarbeek Dode en gewonde in overbezet kraakpand met asielzoe­kers

In een kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is dit weekend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Daarnaast stierf ook iemand er een natuurlijke dood. Dat bevestigt het parket van Brussel. Al maanden leven 900 vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden in het gebouw. De overbevolking en het gebrek aan hygiëne veroorzaken al langer spanningen.

12:45