Meer dan 40 procent laat zich niet testen bij terugkeer uit rode zone

OVERZICHT. Aantal besmettin­gen blijft stijgen, ziekenhuis­op­na­mes nemen af

10:47 Tussen 24 en 30 januari zijn dagelijks gemiddeld 118,7 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 10 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. In totaal zijn er nu 1.766 mensen (-2 procent) gehospitaliseerd, 318 patiënten (+1 procent) hebben intensieve zorgen nodig. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.