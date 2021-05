Meer dan 4.000 vacatures in kinderopvang

Links én rechts vieren Dag van de Arbeid

1 mei 1 mei, Dag van de Arbeid, is een feest dat traditioneel vooral in socialistische kringen wordt gevierd, maar ook andere politieke partijen dan die op de linkervleugel laten al langer van zich horen op deze nationale feestdag. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau nam een videoboodschap op, zijn collega van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, speechte dit jaar weer live in Mechelen. PVDA-voorzitter Peter Mertens hield zijn toespraak in Antwerpen.