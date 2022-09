Meer dan 300 miljard euro geparkeerd op Belgische spaarboekjes

Helft Vlamingen heeft schrik om in armoede te belanden

Op de gereglementeerde spaardeposito’s stond in juli 300,64 miljard euro geparkeerd. In juni was dat 300,69 miljard euro.



Eind vorig jaar stond voor het eerst meer dan 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. In maart volgde evenwel de eerste daling in een half jaar tijd, en in april werd er nog eens 4 miljard euro van de spaarboekjes gehaald. In mei en juni volgde evenwel een nieuwe stijging.