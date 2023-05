Meer dan 3.000 mensen, die erfenis niet correct aangeven, moeten fikse boete betalen aan fiscus

Ruim drieduizend mensen hebben een boete - gemiddeld 742 euro per dossier - gekregen van de fiscus vorig jaar, omdat ze een erfenis niet correct hadden aangegeven. Dat levert de Vlaamse schatkist gemiddeld 2,8 miljoen euro per jaar op.

Vlaanderen is te kwistig met die boetes, zegt Open Vld’er Maurits van de Reyde. De fiscus heeft alle gegevens en kan die perfect zélf op voorhand invullen, dan maken mensen geen fouten en zijn boetes overbodig volgens van de Reyde. “Het zijn kafkaiaanse toestanden. De Vlaamse overheid heeft heel veel gegevens, maar vraagt toch aan mensen die net een naaste hebben verloren om die gegevens op te zoeken. Zeg dat er een fout is gebeurd in plaats van een boete te geven. Dat is onrechtvaardig”, klinkt het.

Ook de Vlaamse ombudsman vindt dat het beter kan. Volgens de laatste cijfers maakten 3.232 mensen een fout in hun aangifte, maar dikwijls is dat niet bewust.

Een van de mensen die een boete heeft gekregen, is Patrick Swinnen. “Het is alsof ik bewust belastingen heb willen ontduiken. Dat stoort me het meeste”, vertelt Swinnen aan VTM Nieuws. Swinnen moest alles invullen na het overlijden van zijn vader. Het was een ingewikkelde aangifte, gezien het om een percentage van een appartement ging. “Ik had het misschien kunnen weten, maar ik heb het over het hoofd gezien. Ik heb een fout gemaakt. De fiscus zei dat het de boete toch moest toekennen.”