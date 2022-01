Meer dan 230 mensen aangehouden na rellen in Brussel: “Zeer uiteenlopende profielen”

Bij de uit de hand gelopen coronabetoging gisteren in Brussel zijn in totaal meer dan 230 aanhoudingen verricht. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maandagochtend. Bij HLN LIVE noemt ze het geweld op de betoging “volstrekt onaanvaardbaar”. “Het is hallucinant als je de beelden ziet, je kan dan echt alleen maar geschokt zijn.”

“Het betreft 228 administratieve aanhoudingen en 11 gerechtelijke aanhoudingen”, legt minister Verlinden uit bij HLN LIVE. “Dat is een grote groep. Gelukkig is het wel een duidelijke minderheid tegenover het grote aantal betogers dat gisteren wel vreedzaam betoogd heeft.”



Het gaat zowel om Belgen als mensen die uit het buitenland gekomen zijn, aldus Verlinden. En het gaat om zeer uiteenlopende profielen. “Uit de eerste informatie die we hebben, zijn er zowel groepen van extreemrechtse betogers als extreemlinkse betogers”, klinkt het. Volgens de minister analyseert de politie momenteel de camerabeelden om nog andere daders te identificeren.

Belgen en buitenlanders

Politiewoordvoerster llse Van de Keere geeft nog wat meer details over de aangehouden relschoppers: “Het gaat om 204 Belgen, 3 Duitsers, 11 Fransen, 8 Nederlanders, en 2 Polen. Ze werden na identificatie vrijgelaten. Er werden ook 6 Belgen, 3 Fransen, 1 Nederlander en 1 Afghaan gerechtelijk aangehouden omdat ze in het bezit waren van een wapen, weerspannig waren of beschadigingen aanbrachten.”

Bij de 11 personen die gerechtelijk zijn aangehouden, zijn 3 minderjarigen, meldt het Brusselse parket overigens. Twee van hen worden maandag voorgeleid bij de jeugdrechter, de derde werd na verhoor bij de politie vrijgelaten. “Zeven volwassenen werden ook na verhoor bij de politie vrijgelaten”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “Een achtste verdachte kreeg een onmiddellijke dagvaarding voor feiten van gewapende weerspannigheid en zal zich binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het onderzoek loopt intussen verder, zowel wat de verdachten betreft die werden vrijgelaten en om andere verdachten te identificeren, onder andere op basis van de videobeelden.”

Oproep

De politie heeft een gerechtelijke taskforce opgericht om nog andere relschoppers te identificeren, en doet daarvoor op haar sociale media een oproep om beeldmateriaal door te sturen.

Verontwaardiging

Minister Verlinden noemt het geweld in onze hoofdstad gisteren “volstrekt onaanvaardbaar” en benadrukt dat iedereen die er zich schuldig heeft aan gemaakt op gepaste wijze aangepakt moet worden.

“Ik hoop - en ben er ook wel zeker van - dat justitie hier het gepaste gevolg aan zal geven en ook snel zal optreden. Het kan niet dat heethoofden en relschoppers dit soort vernielingen aanrichten en zelfs het leven van politiemensen in gevaar brengen, dat is echt ongehoord. Het is hallucinant als je de beelden ziet, je kan dan echt alleen maar geschokt zijn. We kunnen dit niet tolereren.”

Quote Ik treed ook de verontwaar­di­ging bij van de politievak­bon­den die echt geschokt zijn door dit geweld. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

“Ik treed helemaal de verontwaardiging bij van de politievakbonden die echt geschokt zijn door dit geweld”, beklemtoont de minister. Politievakbond NSPV reageerde eerder erg boos dat er zondag opnieuw geweld is gebruikt tegen agenten. “We zitten in een enorme polarisering. De politie mag daar echt niet het slachtoffer van worden. Elke dag wordt duidelijk dat de politie de pispaal is van wat er verkeerd loopt in dit land”, zei Carlo Medo van NSPV.

“Het is een grote uitdaging om het respect van burgers voor politie te verbeteren”, aldus Verlinden. “Er zijn veel projecten lopende, je kan dat dan ook moeilijk in één actie vatten. Maar het is duidelijk dat de weg nog lang is. Het is belangrijk om als samenleving het signaal te geven dat we dit niet aanvaarden.”

Herbekijk het volledige gesprek met minister Verlinden bij HLN LIVE:

Confrontatie gezocht

De start van de zogenaamde ‘Europese Manifestatie voor Democratie’ werd om 11.30 uur gegeven aan het Noordstation in Brussel. Van daaruit ging het richting het Jubelpark, waar toespraken gehouden werden op een podium. De optocht, met zeker 50.000 aanwezigen, verliep rustig.

Terwijl de toespraken nog bezig waren, zocht een groep deelnemers aan de manifestatie echter bewust de confrontatie met de politie, ter hoogte van de barrage aan het Schumanplein. Er werd met projectielen gegooid en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De relschoppers brachten ook vernielingen aan aan het gebouw van de European External Action Service (EEAS), en aan verschillende andere gevels.

De politie zette de sproeiwagen en traangas in en dreef de groep van 400 à 500 personen uiteen richting Jubelpark. Nadien werd ook het volledige park ontruimd, maar dat bracht geen rust.

Vuilbakken, dranghekkens, stenen

“Aan metrohalte Merode werd duidelijk de confrontatie gezocht met de politie”, zegt de politiewoordvoerster. “Er werd met projectielen gegooid door de relschoppers, vernielingen aangebracht en brandjes gesticht. De politie werd aangevallen met zware voorwerpen, waaronder vuilbakken, dranghekkens, kasseistenen, etc. Ook een politiewagen werd door de relschoppers aangepakt.” Pas rond 17 uur leek de rust weer te keren.

Twaalf betogers en drie politiemensen werden naar het ziekenhuis overgebracht en verschillende andere politiemensen raakten lichtgewond.

