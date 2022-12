Meer dan 200 van de 400 vluchten geschrapt op Brussels Airport door vakbondsbetoging vrijdag

Aantal gevallen van agressie bij De Lijn flink gestegen

Het aantal gevallen van verbale of fysieke agressie tegen chauffeurs of controleurs van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn blijft toenemen. Van januari tot en met november werden er 2.250 feiten genoteerd, dat zijn er nu al ruim een vijfde (22 procent) meer dan in heel 2021. Dat is dinsdag gezegd bij de lancering van een nieuwe actie tegen agressie.

13 december