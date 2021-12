“Meer dan 200 pagina’s met plannen om mij te besmeuren”: Jihad Van Puymbroeck stelt zich burgerlijke partij in zaak-Schild & Vrienden

Even het geheugen opfrissen: toen Van Puymbroeck in 2018 aankondigde dat ze aan de slag ging als social mediamedewerkster bij de VRT kreeg ze een massa negatieve en racistische commentaren over zich heen. Volgens critici zou ze niet onpartijdig geweest zijn omdat ze actief geweest was als communicatiemedewerker van het Minderhedenforum en stage gelopen had bij Kif Kif, een organisatie die strijdt tegen racisme en ongelijkheid. In een aantal tweets had ze zich ook kritisch uitgelaten over de N-VA.

Er ontstond een online haatcampagne, waarbij de reputatie van Van Puymbroeck in twaalf uur tijd aan flarden geschoten werd. In ‘De Standaard’ bevestigde Dries Van Langenhove het bestaan van een rechts trollenleger dat anti-Vlaams gedrag bestraft. “Op het moment dat het de spuigaten uitloopt, besluiten we tot actie over te gaan”, liet hij optekenen.

Dit zei Van Langenhove zelf over zijn vervolging:

“Verwoestende impact”

Op Twitter legt Van Puymbroeck nu uit hoe de psychologische terreur haar uiteindelijk te veel werd. “Het akelige gevoel dat iemand doelbewust de macht over je wil nemen en de richting van je leven wil bepalen, enkel en alleen omwille van wie je bent, valt moeilijk te beschrijven. Dit racismetrauma had een verwoestende impact op mijn persoonlijke levenssfeer. Daarom moest ik mij verzetten en juridisch verdedigen.”

“De inzage van het onderzoeksdossier maakte duidelijk dat er tegen mij een heimelijke en doelbewuste aanval gevoerd werd. Het moment dat ik een document van meer dan 200 pagina’s met ‘geheime gesprekken’ over mij ontdekte, speelt zich nog elke dag af in mijn hoofd. Het waren ellenlange gesprekken waar hun plannen om mij kwaadwillig te besmeuren besproken werden.”

“Olifantenvel”

“Na al die jaren voelt het olifantenvel dat ik heb moeten kweken als mijn eigen huid”, gaat Van Puymbroek verder. “En nog stopt het niet. Begin dit jaar publiceerde Van Langenhove alweer een video over mij met daaropvolgend enkele tweets. Als samenleving kunnen we dat niet zomaar negeren of afdoen als een ‘ongezonde obsessie’.”

“Ik voel me doelwit van racisme en vrouwenhaat. Ik heb de voorbije jaren, maanden, weken geprobeerd om het te negeren en te laten passeren. Nu stopt het. Het is genoeg geweest. Ik laat het niet meer toe.”

Pano

Het parket van Oost-Vlaanderen startte een strafonderzoek naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van Vlaams Belang.

De Gentse raadkamer moet beslissen of hij en andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Eerst moet de kamer van inbeschuldigingstelling echter nog beslissen over de regelmatigheid van het onderzoek.