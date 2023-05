Meer dan 200 kilometer file en dat is uitzonderlijk: dit moet je weten als je de baan op gaat tijdens hemelvaartsweekend

Kampeer­ster raakt verdwaald in Ardennen en wandelt tot in Frankrijk, politie roept wandelaars op voorzich­tig te zijn

De politie van Houille-Semois heeft een vrouw die verdwaald was geraakt in de Ardennen vanochtend teruggevonden in Frankrijk. De vrouw kampeerde in de buurt van de Naamse gemeente Gedinne. “Ze was niet van hier en raakte verdwaald. Er is deze week niet veel maanlicht en daardoor kan je ’s avonds snel de weg kwijtraken”, waarschuwt de politie.