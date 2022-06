Meer dan 20.000 verkeersongevallen en 310 verkeersdoden in Vlaanderen in 2021

In 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 310 doden gevallen bij verkeersongevallen. Dat is een stijging met 23 procent in vergelijking met 2020, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 2020 was wel een bijzonder jaar met relatief weinig verkeersdoden, omdat de coronamaatregelen voor minder verplaatsingen zorgden. In vergelijking met 2005 is het aantal verkeersdoden bijna gehalveerd.

Daarnaast waren er vorig jaar 2.204 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de wegen in het Vlaams Gewest. In 2005 waren er dat 3.912. Het aantal lichtgewonden daalde tussen 2005 en 2021 van 36.116 naar 23.277.

Een kwart van de verkeersdoden vorig jaar waren fietsers, 34 procent bevond zich in een personenwagen, 14 procent was voetganger en 10 procent zat op een motor.

In vergelijking met 2005 waren er in 2021 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers is de afname minder groot. Enkel bij de fietsers is er sprake van een toename van het aantal verkeersdoden tussen 2005 en 2021. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal verkeersdoden bedroeg 39 procent in 2021. In 2005 ging het om 19 procent.

In 2021 bleven de verschillen in het aantal verkeersdoden naar leeftijd relatief beperkt. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen lag het aantal verkeersdoden bij twintigers nog duidelijk hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers lag vorig jaar in het Vlaams Gewest op 0,38 per 1.000 inwoners. In West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen zaten veel gemeenten boven dat gemiddelde. Vlaams-Brabant kende veel gemeenten die onder het gemiddelde bleven.

21.213 verkeersongevallen

In totaal zijn er in 2021 in het Vlaams Gewest 21.213 verkeersongevallen met doden of gewonden geregistreerd. Dat zijn er 14 procent meer dan in 2020, maar wel het op één na laagste aantal sinds 2005, zo blijkt woensdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 2020 was wel een uitzonderlijk jaar met een lager aantal verplaatsingen ten gevolge van de coronamaatregelen.

Het merendeel van de ongevallen gebeurde op gemeente- of gewestwegen (92 procent). Slechts 8 procent van alle ongevallen gebeurde op autosnelwegen. Dat lage aandeel van de autosnelwegen is volgens Statistiek Vlaanderen opvallend, aangezien deze wegen goed zijn voor 40 procent van alle gereden kilometers.

Het gemiddeld aantal ongevallen per 1.000 inwoners lag voor het hele Vlaams Gewest in 2021 op 3,2. In Oost-Vlaanderen zaten veel gemeenten boven dat Vlaamse gemiddelde, vooral op de as tussen Gent en Antwerpen. Ook in Antwerpen en West-Vlaanderen zaten veel gemeenten boven het Vlaamse gemiddelde. Vlaams-Brabant kende dan weer behoorlijk wat gemeenten die onder het Vlaamse gemiddelde blijven.

Het Vlaams Gewest was vorig jaar goed voor 61 procent van de ongevallen met doden of gewonden in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor één op de tien, het Waals Gewest voor drie op de tien.