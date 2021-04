Meer dan 2,5 miljoen Belgen gevaccineerd, miljoenste 65-plusser in Vlaanderen vandaag geprikt

Er zijn in België nu meer dan 2,5 miljoen inwoners gevaccineerd met een of beide prikken, zo blijkt uit de nieuwste update van Sciensano. Dat komt neer op 22,09 procent van de bevolking. 733.000 onder hen zijn volledig ingeënt, 6,38 procent van de bevolking. In Vlaanderen werd vandaag ook de miljoenste 65-plussers gevaccineerd.

Tien dagen geleden doorbraken we de grens van 2 miljoen gevaccineerden, vandaag is de drempel van 2,5 miljoen doorbroken. Doordat er nu vooral eerste dosissen worden toegediend bij de oudere bevolking, stijgt die curve het snelst. Pas over meer dan een week zullen er massaal ook tweede prikken worden gezet, bij de gevaccineerden die dan vijf weken eerder hun eerste Pfizer-prik kregen.

Elke dag komen er nu zo’n 63.000 vaccinaties bij, een daling na de voorlopige piek van bijna 80.000 per dag vorige week. Het was al bekend dat er deze week wat minder gevaccineerd wordt door kleinere leveringen, en ook volgende week zal dat zo zijn. Pas vanaf begin mei gaat het vaccinatietempo weer gevoelig de hoogte in, met dank aan fors hogere Pfizer-leveringen.

Het dagrecord staat daardoor nog altijd op 9 april, met 131.373 toegediende vaccins.

Van de volledige bevolking is 22,09 procent nu minstens deels gevaccineerd, en 6,38 procent volledig. Vlaanderen staat voorlopig het verst met 23,11 procent, tegenover 21,73 procent in Wallonië, 16,77 procent in

Brussel en 22,42 procent in de Oostkantons.

Miljoenste Vlaming ouder dan 65 gevaccineerd

De lage vaccinatiegraad in Brussel toont zich ook in de verdeling per leeftijdsgroep: nog altijd heeft geen 70 procent van de 85-plussers er zich laten inenten, en ook bij de ‘jongere ouderen' blijft het cijfer steken op of onder de 70 procent. Daardoor heeft Brussel nu wel al meer dan een derde van de 55- tot 64-jarigen gevaccineerd.

Wallonië maakt stilaan wel een inhaalbeweging, terwijl in Vlaanderen nu al bijna 95 procent van de 75- tot 84-jarigen zich heeft laten inenten.

Nemen we alle 65-plussers apart, dan staat de vaccinatiegraad er voor heel België nu op 72,24 procent. 70 procent was een eerste drempel om het buitenplan op 8 mei in werking te laten treden, en die drempel werd gisteren al overschreden. Voorlopig gebeurde dat wel enkel ‘dankzij' het Vlaamse cijfer, in Brussel en Wallonië bedraagt de vaccinatiegraad nog maar iets meer dan 68 procent.

Vandaag werd overigens de miljoenste Vlaming gevaccineerd, in het vaccinatiecentrum van Oud-Heverlee.

