Meer dan 2.000 mensen ondertekenen petitie om coronaregels voor huwelijksfeesten gelijk te stellen aan die voor festivals

Sofie en Bram zouden trouwen op 20 juli 2020, maar stelden dat feest intussen al twee keer uit. Op 21 augustus is het eindelijk zover, al zal dat nog steeds zonder dansfeest zijn. Trouwfeesten moeten immers dezelfde coronamaatregelen volgen als die die gelden in de horeca. “Dat is jammer, want daardoor kunnen we niet dansen zonder mondmasker, moet de muziek onder de 80 decibel blijven, moeten we anderhalve meter afstand houden, kunnen er maar acht mensen aan één tafel,...”, vertelt een teleurgestelde bruid.