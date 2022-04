Meer dan 15 procent van Vlaanderen is afgedekt of verhard, 63 procent is bedekt met akkers, gras en struiken

In het Vlaamse Gewest is 15,4 procent van de totale oppervlakte afgedekt of verhard. Die afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. In 2012 werd de verharding geschat op 14,3 procent, in 2015 op 14,9 procent, meldt Statistiek Vlaanderen.

Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem volgens Statistiek Vlaanderen niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen. Die verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Van de 300 gemeenten in het Vlaamse Gewest hebben 122 een verhardingsgraad boven het Vlaamse gemiddelde, dat 15 procent bedraagt. Het percentage verharding is het hoogst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in Antwerpen en Gent. Ook gemeenten zoals Kuurne, Oostende en Waregem vertonen een verhardingsgraad van meer dan 30 procent. Maar ook meer randstedelijke en landelijke gemeenten, zoals ten noorden van Hasselt, zijn relatief sterk verhard.

Akkers, gras, struiken en weinig bomen

Verder schat Statistiek Vlaanderen in dat 63 procent van de bodem in het Vlaamse Gewest bedekt is met akkers, gras en struiken. Iets meer dan 16 procent van de bodem is bedekt met bomen.

De bebouwde oppervlakte is het grootst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in de grootsteden Antwerpen en Gent. Het gaat om het aandeel van de bodem dat bedekt is door gebouwen. Ook rond Kortrijk is het aandeel bebouwde oppervlakte relatief hoog. In de Westhoek en langs de taalgrens is het aandeel bebouwde oppervlakte laag.