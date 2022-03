Meer dan 15.000 Oekraïners kregen papieren voor tijdelijke bescherming

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Kiev nog steeds bedreigd, maar Russisch leger moet op verscheide­ne fronten terugtrek­ken”

De federale Kamer gaat de Oekraïense president Volodimir Zelensky uitnodigen om de plenaire vergadering van volgende week toe te spreken. Dat is beslist op de conferentie van voorzitters, zo laat N-VA-fractieleider Peter De Roover weten. Ondertussen verlopen de gesprekken tussen Kiev en Moskou over een einde aan de oorlog in Oekraïne “moeilijk”. Dat vinden beide strijdende partijen, al geven ze daar elk een eigen interpretatie aan. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in dit liveblog.

17:51