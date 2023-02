Meer dan 12.500 Oekraïense kinderen ingeschreven in het Belgische onderwijs

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022, zijn meer dan 12.500 Oekraïense kinderen ingeschreven in het Belgische verplicht onderwijs. Vlaanderen spant de kroon met 7.766 nieuwe leerlingen, gevolgd door Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met respectievelijk 2.656 en 2.138 ingeschreven kinderen. Zo blijkt donderdag uit cijfers verdeeld door het Nationaal Crisiscentrum.

Sinds maart 2022 werden in Vlaanderen 1.885 kinderen ingeschreven in het kleuteronderwijs, 3.325 in het lager onderwijs en 2.556 in het secundair. 390 Oekraïense studenten zijn ingeschreven in het hoger onderwijs.

Daarnaast zet Vlaanderen ook in op taalonderwijs Nederlands als tweede taal (NT2). Oekraïners die hun land ontvluchtten kunnen kiezen tussen verschillende ‘pakketten’ om het Nederlands te leren. Zo kozen 1.775 tijdelijk ontheemden de welkomstmodule, 11.890 anderen schreven zich in voor het reguliere aanbod.

Het Waalse onderwijs telt 1.227 Oekraïense kinderen in het basisonderwijs, 958 in het secundair onderwijs, 485 in de kleuterschool en 16 personen in het buitengewoon onderwijs. De provincie Henegouwen vangt het grootste aantal leerlingen op, gevolgd door Luik en Waals-Brabant.

In het Brusselse Gewest zijn in het Nederlandstalige en Franstalige onderwijs samen 1.480 kinderen ingeschreven in het basisonderwijs, 651 in het secundair, 7 personen in het buitengewoon onderwijs en 18 Oekraïners volgen thuisonderwijs. Opvallend is dat de overgrote meerderheid de weg vindt naar het Franstalig onderwijs in Brussel.