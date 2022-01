Meer dan 100 wetenschappers en prominenten uiten bezorgdheid over coronabeleid in manifest: “Tijd voor een grondige evaluatie”

Van Ranst hoopvol over omikron­golf: “Dit komt meer in de buurt van griep. We moeten ons daar mentaal op instellen”

Het aantal coronabesmettingen stijgt iedere dag pijlsnel: gemiddeld zijn er ruim 22.000 nieuwe coronagevallen per dag, een verdubbeling op weekbasis. Maar viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) ziet het niet somber in, integendeel. Bij HLN LIVE zei hij vanmorgen dat deze epidemie de richting uitgaat van iets “wat in de buurt komt van griep". “Het is een situatie die we kennen.” De omikrongolf heeft zijn piek nog niet bereikt, maar Van Ranst verwacht niet dat die piek nog heel veraf is. “De ziekte blijkt minder ernstig te zijn en dus moeten we ons daar mentaal op beginnen instellen.” Bekijk hieronder het gesprek met Van Ranst bij HLN LIVE.

12 januari