Meer dan 100.000 rijbewijzen ingetrokken op één jaar tijd

Geseinde chauffeur met levenslang rijverbod dronken achter het stuur

De Antwerpse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een chauffeur onderschept die dronken achter het stuur zat. Als dat zijn enige inbreuk was geweest, tot daaraan toe. In plaats daarvan bleek dat de man ook geseind stond én een levenslang rijverbod had opgelopen.