Meer dan 10.000 bezwaarschriften verwacht tegen stikstofakkoord: “Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen”

Vlaams Parlement zet eerste stap(je) voor nieuw stikstofka­der

Het Vlaams Parlement heeft een eerste stap gezet in de uitwerking van een nieuw stikstofkader. Het voorstel beëindigt de mogelijkheid voor landbouwbedrijven om uit te breiden via productierechten, de zogenoemde nutriëntenemissierechten (NER). De tekst voorziet ook de oprichting van een Wetenschappelijk Comité Veeteelt. Het plan om bepaalde milieu- en omgevingsvergunningen te verlengen is na een advies van de Raad van State uit het voorstel gehaald.

13 juli