Meer dan 1 op de 2 rusthuizen heeft slecht medicatiebeleid: “Het gaat hier niet om futiliteiten, maar om ernstige tekortkomingen”

Naar aanleiding van de rusthuismoorden in Oostrozebeke , lichtte de partij Vooruit de inspectieverslagen door van maar liefst 100 woonzorgcentra in heel Vlaanderen. Wat blijkt? Meer dan 1 op de 2 rusthuizen krijgt een zware buis op het vlak van medicatiebeleid. Nochtans bleek net datzelfde falende beleid de reden waarom er in Oostrozebeke zoveel slachtoffers vielen. Redenen genoeg voor Vooruit om harder op te treden. “Grijp toch in voor het te laat is!"

Toen de speurders in 2021 binnenvielen in Rozenberg, het woonzorgcentrum in Oostrozebeke, vonden ze een administratieve chaos. Medicatiefiches waren slecht of helemaal niet bijgehouden. Wie op welk moment welke medicatie aan wie had gegeven, was niet duidelijk. Wellicht is dat de reden waarom er anderhalf jaar na de start van het gerechtelijk onderzoek nog geen dader is gevonden. Naast de speurders, stelde ook de Zorginspectie hetzelfde probleem vast in Oostrozebeke. Niet alleen toen het vorige week binnenviel in het rusthuis, maar ook al in 2011, 2014 en 2018. En toch gebeurde er niets. Hoe kan dat?

Quote Als je weet hoe hard oudere mensen afhanke­lijk zijn van medicatie, dan is dat een erg gevaarlijk en zorgwekken­de beeld van de rusthuizen. Het zet ook de deur open voor mensen met slechte bedoelin­gen Hannes Anaf, Vlaams Parlementslid voor Vooruit

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oostrozebeke, lichtte de Vooruit maar liefst 100 woonzorgcentra in Vlaanderen door. Twintig rusthuizen per provincie. Daaruit blijkt dat er méér rusthuizen zijn die hun medicatiebeleid niet op orde hebben, dan wel. Het gaat om 52 procent van de rusthuis, blijkt uit de steekproef. “We waren verbijsterd door resultaten”, legt Hannes Anaf, Vlaams parlementslid voor Vooruit, uit. “Meer dan de helft van de woonzorgcentra vertoonden tekorten op vlak van medicatie. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om futiliteiten zoals de temperatuur van de koelkast waarin de medicatie wordt bewaard, maar om echt ernstige tekortkomingen.” Zo stelde Anaf uit de inspectieverslagen vast dat in die gevallen vaak niet geweten is wie welke medicatie heeft gekregen. “Als je weet hoe hard oudere mensen afhankelijk zijn van medicatie, dan is dat een erg gevaarlijk en zorgwekkende beeld van de rusthuizen. Het zet ook de deur open voor mensen met slechte bedoelingen."

Harder ingrijpen

Volgens Vooruit is het simpel: er moet gewoon harder ingegrepen worden. “De Zorginspectie stelt de tekortkomingen vast, maar daarna gebeurt er niets mee. Woonzorgcentra worden erg zelden gesanctioneerd. Een erkenning wordt haast nooit ingetrokken. Waarom niet? Er zijn woonzorgcentra die jarenlang de negatieve rapporten aan elkaar rijgen. Dan moet je durven te zeggen: hier stopt het. We moeten veel strenger toezien op de kwaliteit van de zorg voor onze oudere bevolking. Grijp toch in voor het te laat is!"

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) is niet verrast door het hoge cijfer. “Ik ben zelf data aan het laten verzamelen door mijn diensten, en ik dacht dat het cijfer hoger zou uitvallen." Volgens Crevits zijn er wel degelijk zaken veranderd. “Zo worden de inspectieverslagen sinds eind dit jaar online gezet zodat iedereen de kwaliteit van de zorg kan nagaan. We zullen er nu voor zorgen dat die verslagen nog beter leesbaar worden.” Al wijst Crevits ook op de verantwoordelijkheid van de woonzorgcentra zelf: “Het zijn uiteindelijk de instellingen zélf die verantwoordelijk zijn. Het is in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid om hun beleid aan te passen."

