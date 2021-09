Meer dan 1.400 scholen nemen vrijdag deel aan Strapdag

De Strapdag is een campagne van het Octopusplan, een deelwerking van de Voetgangersbeweging. “Naast een aangename schoolomgeving is het bewezen dat beweging positieve effecten heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas. Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het de sociale contacten en draagt het bij tot een beter klimaat”, zegt de organisatie vrijdag in een persbericht.

WK Wielrennen

De campagne staat dit jaar in het teken van het WK Wielrennen. Voor elke verjaardagskaars - de Strapdag blaast dit jaar vijftien kaarsen uit - is een WK-opdracht bedacht in samenwerking met Sport Vlaanderen en Moev. Het gaat onder meer om een dagelijkse WK-opwarming, een wedstrijd “traagste WK-slak”, het versieren van de school en de leerlingen in WK-thema etc. Daarnaast is er ook het nieuwe Straplied “Iedereen is kampioen”, dat aansluit bij het thema.