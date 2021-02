Meer dan 1.200 militairen ingezet in operatie, ook meer dan 200 tegen het coronavirus

Daarnaast zijn militairen aanwezig in het oosten en noorden van Europa, in het kader van NAVO-operaties. Zo is er een contingent van ongeveer 240 militairen in Litouwen en nog eens 140 anderen aan boord van twee mijnenbestrijdingsvaartuigen. In Afghanistan bevindt zich ook een detachement in een NAVO-operatie. In Jordanië zit een honderdtal militairen voor de inzet van vier F-16-gevechtsvliegtuigen boven Irak en Syrië, in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).