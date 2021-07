Meer dan 1.000 brandweerlui strijden tegen bosbranden in zuiden van Frankrijk

Vrasene Speciale eenheden dringen na urenlange belegering woning binnen van gewapende man: verdachte dood aangetrof­fen

23 juli In de Peperdam in Vrasene (Beveren) heeft een gewapende man zich urenlang verschanst gehouden in een woning na een schietincident. De politie was er afgelopen nacht binnengevallen na een vermoeden van het dealen van drugs. De man vuurde enkele malen in de richting van de agenten. De speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse en slaagden er rond 10.30 uur in om de woning binnen te dringen. Ze troffen er het levenloze lichaam aan van de verdachte. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.