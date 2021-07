Meer dan 1.000 apotheken staan klaar om vanaf maandag snelle antigeentesten af te nemen

Waar kan ik me laten testen voor ik op reis vertrek? Dit zijn de locaties in uw provincie

1 juli Op reis binnen de Europese Unie deze zomer, maar nog geen twee weken volledig gevaccineerd? Dan moet je een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Elke Belg die nog niet helemaal ingeënt is, heeft recht op twee gratis PCR-tests. Op verscheidene plaatsen in Vlaanderen zijn daarom testcentra ingericht. Waar kunnen de Vlamingen met reisplannen hiervoor terecht? Je ontdekt hier de locaties per provincie. Vergeet zeker niet op je stad of gemeente te klikken voor alle praktische info.