Meer controles, minder pv's tijdens vijftiende flitsmarathon: “Resultaten zijn lichtjes hoopgevend”

HET DEBAT. Is het VTM-programma 'Ik wil een kind' ethisch verant­woord? Dit is jullie mening

7 oktober In het gloednieuwe VTM-programma ‘Ik wil een kind’ gaat de zender op zoek naar singles of koppels die graag een kind willen, maar er geen kunnen krijgen en dus op zoek zijn naar een andere alleenstaande of een koppel om een kind mee op de wereld te zetten en dat kind op te voeden. Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.