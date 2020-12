Meer chauffeurs aan het werk aan begin van tweede stakingsdag De Lijn

Gent Staking De Lijn goed opgevolgd in Gentse stelplaat­sen, aldus vakbond (al is meerder­heid ‘stakers’ blijkbaar gewoon met vakantie)

21 december De Lijn legt vandaag over heel Vlaanderen het werk neer. In Gent rijdt slechts 30 procent bussen en trams en ook in de stelplaatsen is de actie merkbaar. Daar is “slechts een tiental technici aan het werk” laat de socialistische vakbond weten. “Klopt", bevestigt De Lijn, “maar het merendeel is gewoon met vakantie”.