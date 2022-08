Meer burgers doen beroep op pro-Deoadvocaat

Kortrijk REPORTAGE. Met de minister van Justitie op zoek naar cipiers op ‘zijn’ Alcatraz: “20 jaar geleden stonden kandidaten rijen dik. Nu vinden we haast niemand meer””

Het is zijn favoriete festival, in zijn hometown Kortrijk. Maar volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bevinden zich onder de bezoekers van het festival Alcatraz ook heel wat potentiële cipiers. Op het muziekevenement worden ze met het ontsnappingsspel ‘Escape from Alcatraz’ naar een promostandje gelokt. “Onze job is zeker niet saai, dat wil ik hier aantonen, zegt Detlev (58), met 2O jaar dienst een oude rot in het vak. Wij volgden een namiddagje mee.

14 augustus