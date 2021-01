Meer besmettingen, maar mogelijks niet meer ziekenhuisopnames. Biostatisticus Geert Molenberghs legt uit waarom

Geert Molen­berghs: “We kunnen nu niet zeggen dat er versoepe­lin­gen komen in februari, maar ook niet dat derde golf eraan komt”

10 januari Kunnen we de Britse variant nog buitenhouden uit ons land en kunnen we een derde golf nog voorkomen? Of komen er zelfs versoepelingen aan volgende maand? Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) zijn beide scenario’s op dit moment totaal onvoorspelbaar.