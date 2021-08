Meer Belgen deels én volledig gevaccineerd dan Britten

Maandenlang werd er naar het Verenigd Koninkrijk verwezen als hét voorbeeld voor een succesvolle vaccinatiecampagne. Premier Boris Johnson en de Britse gezondheidsdiensten waren erin geslaagd om in sneltempo vaccins goed te keuren én aan te kopen, zonder de logge bureaucratische machinerie van de Europese Commissie waar de 27 EU-lidstaten wel aan vasthingen. Terwijl de vaccins bij de Britten vlot binnenliepen, bleef het in Europa schrapen.

Het Verenigd Koninkrijk lag dan ook maandenlang voor op de rest van Europa, en de wereld. De Britten zetten vanaf de start van de campagne eind december alles op alles om zo veel mogelijk mensen een eerste prik te geven en verlengden de tussentijd bij alle beschikbare vaccins meteen naar twaalf weken. De drempel van 10 miljoen gevaccineerde Britten - bijna 15 procent van de bevolking - werd al op 2 februari bereikt. In België waren op dat moment amper 330.000 inwoners deels ingeënt, nog geen 3 procent van de bevolking.

Pas vanaf maart begon in het Verenigd Koninkrijk de campagne om de dan miljoenen deels gevaccineerde inwoners ook een tweede prik te geven. Daardoor moest het tempo bij de eerste prikken noodgedwongen naar omlaag, terwijl België volop kon blijven vaccineren.

Afgelopen weekend haalden we de Britten daardoor voor het eerst in: bij ons is nu 69,76 procent minstens deels gevaccineerd, in het Verenigd Koninkrijk is dat 69,01 procent. Aangezien er bij ons per dag nog meer inwoners een eerste prik krijgen, zal de kloof de komende dagen en weken verder blijven groeien.

Ook wat de volledige vaccinatiegraad betreft haalde België het Verenigd Koninkrijk in, en zelfs al begin vorig week. Doordat juli bij ons tweedeprikmaand was, schoot ons land op vier weken tijd omhoog van 35 procent naar nu net geen 60 procent. Het Verenigd Koninkrijk evolueerde in dezelfde periode van 49 procent naar 56,5 procent.

Ook andere landen die snel uit de startblokken schoten, hebben we ondertussen bijgebeend. Israël, waar nu 66,9 procent minstens een eerste prik kreeg, haalden we midden juli in, terwijl we de Verenigde Staten al midden juni voorbijstaken. Daar blijft de gedeeltelijke vaccinatiegraad nu steken op nog geen 58 procent.

Voor de volledige vaccinatiegraad ligt Israël voorlopig wel nog op kop, met nu meer dan 62 procent gevaccineerden. Naar verwachting halen we het land echter ook daar de komende dagen of weken in.