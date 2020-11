Meer autobestuurders met startproblemen vanochtend

In de nacht van zondag op maandag heeft het op de meeste plaatsen in ons land gevroren, met temperaturen tot wel -5 graden. VAB waarschuwde gisteren al voor mogelijke startproblemen en zette daarom 20 procent extra personeel in op de alarmcentrale.

"Op onze alarmcentrale kwamen er toch al 25 procent meer oproepen binnen dan op een gemiddelde maandag in september. En toen waren de huidige coronamaatregelen nog niet eens van kracht en was thuiswerk nog geen verplichting", vertelt woordvoerster Joni Junes. Normaal gezien gaat het in 33 procent van de oproepen over startproblemen, maar maandagochtend werd er bij drie op de vier telefoonoproepen melding gemaakt van start- of batterijproblemen. Het is vooral druk in de regio's Oost-Vlaanderen en Limburg, daar worden nu extra wegenwachters ingezet.

Batterij

Ook bij Touring zien ze vandaag een groter aantal oproepen dan anders over batterijproblemen. "Tot 50 procent meer oproepen in vergelijking met vorige week maandag", aldus woordvoerder Danny Smagghe, die erop wijst dat mensen in deze coronatijden minder vaak grote afstanden afleggen. "Wie een verouderde batterij heeft of startproblemen kent, moet minstens een halfuur of 30 kilometer rijden om de accu goed te vullen."

Om probleemloos te kunnen starten, heeft een wagen een batterij nodig die voor minstens 75 procent is opgeladen. Door de vrieskou kan de batterij slechts twee derde van de capaciteit benutten. Bij lage temperaturen stijgt namelijk de weerstand in de batterij en daardoor gaat het chemische proces langzamer. Bovendien wordt motorolie stroperig bij lage temperaturen, en worden er dus ook "hogere eisen" gesteld aan het starten van de motor.