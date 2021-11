Meer aandacht voor regionale overheden op klimaattop: "70 tot 75 procent van de klimaatoplossing bevindt zich lokaal"

Het Europees Comité van de Regio's vertegenwoordigt de regionale en lokale overheden op Europees niveau. Op de COP in Glasgow ijvert de CvdR ervoor dat het subnationale niveau als volwaardige partner wordt beschouwd bij de klimaatonderhandelingen en dat is op COP26 volgens Gryffroy alvast het geval. "Men legt nu meer nadruk op het subnationale. Dat merk je aan allerlei verschillende activiteiten", aldus Gryffroy. "Dat is ook goed, omdat 70 tot 75 procent van het klimaatprobleem zich lokaal situeert, maar 70 tot 75 procent van de oplossing zit ook lokaal."

Toch denkt Gryffroy nog niet dat er op deze klimaattop een echte doorbraak verwacht mag worden. "Ik denk dat we daarvoor nog één of twee COP's te vroeg zijn, omdat de samenwerking tussen de verschillende niveaus nu nog maar net is begonnen." Wel zorgen de coronaomstandigheden en de daaruit resulterende andere manier van vergaderen er volgens hem voor dat er veel meer sense of urgency aanwezig is. "Maar om te zeggen dat we deze COP goed zullen afsluiten, zijn we waarschijnlijk nog net te vroeg. Ik denk dat we daarvoor toch nog één tot twee jaar zullen moeten wachten", besluit Gryffroy.