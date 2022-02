Medicijnenverdeler Pharma Belgium-Belmedis krijgt 30 miljoen euro boete voor prijsafspraken met concurrent Febelco

ONZE OPINIE. Het zijn niet de cijfers die “iets toelaten”. Dat bepalen we als maatschap­pij beter zelf

Onmeetbaar is het: de vreugde van een nachtje dansen. Vanaf nu mag het terug. Bijna twee jaar lang is onze maatschappij geleid door alles wat in cijfers te gieten was: positieve tests, ziekenhuisbedden, besmettingsratio’s. Wat niet in een statistiek of een curve te gieten was, leek zonder waarde. Met vrienden aan de toog hangen, kippenvel tijdens een concert of het kruisen van een blik op de dansvloer. Hoog tijd om te beseffen dat we iets van ‘onschatbare waarde’ noemen, net omdat er geen cijfer op te plakken valt.

