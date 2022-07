Mediaminister Dalle: “Niet aan politiek om te beslissen wat op publieke omroep mag worden uitgezonden en wat niet”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ziet er geen graten in. “We vragen aan de VRT om een zo breed mogelijk bereik te hebben. De VRT is een openbare omroep: elke Vlaming moet zich daarin herkennen. De samenleving van vandaag is anders dan die van gisteren. Wat toen aanvaard werd om mee te lachen, is dat vandaag gelukkig vaak niet meer. Dat vertaalt zich in wat nog op die openbare zender wordt uitgezonden. Als de VRT de keuze maakt om vandaag geen veroordeelde pedofielen, homomoppen of stereotypen over geaardheid of afkomst uit te zenden, hebben ze daar goede argumenten voor die passen binnen de visie en de missie van de openbare omroep. Het is aan de VRT om die keuzes duidelijk toe te lichten. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat willen doen.”