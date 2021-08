Mediaminister Dalle: “Eddy Demarez moet tweede kans kunnen krijgen”

“Ik heb begrepen dat hij vandaag even niet aan de slag is. Ik denk dat het op termijn misschien zinvol is dat er een gesprek met de Belgian Cats volgt. We zijn geëvolueerd naar een samenleving waar het er heel hard aan toegaat, ook op sociale media. Als men zich bewust is van een fout en vergiffenis vraagt - het is misschien een beetje een christelijke term-, dan moet die ook kunnen komen, mensen kunnen ook een tweede kans verdienen. Ik ga me niet uitspreken over dit geval, het is aan de VRT om dat zelf te bekijken. Maar we moeten wel opletten voor een samenleving waarin één fout kan leiden tot het einde van een loopbaan”, aldus Dalle.