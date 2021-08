Mediaminister Dalle: “De VRT heeft geen tijd meer te verliezen”

Minder politiek, meer expertise. Dat is kort samengevat wat mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) met zijn hervorming van het VRT-bestuur hoopt te bereiken. “Het gaat in discussies over de openbare omroep veel te weinig over de zaken die er écht toe doen”, zegt Dalle in De Morgen. “Wanneer we niks doen is de VRT binnen vijf jaar misschien totaal irrelevant.”