MediaMarkt sluit vestiging in Makro-winkel Deurne

Mijntelco Eindelijk akkoord over veiling 5G en vierde telecomspe­ler: wat betekent dit voor jou?

Betaal je in de toekomst minder voor je telecomabonnement? Die kans is alvast wat groter nu een akkoord is bereikt over de veiling van het 5G-spectrum en de mogelijke komst van een vierde telecomspeler in België. Wat weten we nu al over die veiling? En welke impact zal die hebben op de gewone consument? Mijntelco.be ging op zoek naar antwoorden.

1 februari