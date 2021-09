MediaMarkt sluit drie winkels

Consument vindt opnieuw weg naar winkel(park)

25 augustus We shopten nooit meer online dan het voorbije jaar, en toch is de fysieke winkel niet dood. Winkelvastgoedfonds Retail Estates zag de huurinkomsten het afgelopen kwartaal zelfs tot boven precoronaniveau uitstijgen. Het is wel buiten de stad dat de inversteringsmarkt van winkelvastgoed zich herstelt. Tegelijk zet de stadsvlucht van de retail richting winkelclusters aan de rand zich door.