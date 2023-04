Medewerkster Sarah Schlitz (Ecolo) linkt “extreemrechtse” N-VA met nazi’s: “Met haar ontslag willen ze aandacht afleiden van deel van de geschiedenis”

Partijen beraden zich over hervormin­gen na pensioen­schan­daal: “Bijt nu door, of in 2024 wacht de afrekening”

Snijden in de lonen van volksvertegenwoordigers, minder politici of experts laten beslissen over de parlementaire pensioenen: voorstellen vliegen in het rond, zodat het pensioenschandaal zich in de toekomst niet meer kan herhalen. “Maar het is nù wel het moment om door de zure appel te bijten. Anders wacht in 2024 de afrekening."