Medewerkers Sihame El Kaouakibi (Open Vld) nemen nu haar verdediging op

Sihame El Kaouakibi (Open Vld) krijgt steun van haar medewerkers. Het Vlaams Parlementslid en haar vzw Let's Go Urban (LGU) zijn al een tijd onderwerp van negatieve berichten, onder meer over mogelijke fraude. "Het is zwaar", zegt een werknemer van LGU, die anoniem wil blijven. "Dag na dag krijgen wij die blikken van mensen te verduren, die we zogezegd moeten overtuigen van wat LGU echt is. Ze weten niet waarover ze spreken."