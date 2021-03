Medewerker van parket Antwerpen aangehouden in nasleep Operatie Sky

Boeren en natuurvere­ni­gin­gen zij aan zij tegen regeling bouwshift

14:41 “De bouwshift staat of valt met de versnelde uitrol van kwaliteitsvolle verdichtingsprojecten”. Dat is de reactie van de Vlaamse Confederatie Bouw op een open brief van een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen, die zich in De Standaard verzet tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop.