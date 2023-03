Medeschacht Sanda Dia op eerste dag in Reuzegomproces: “Ik heb medelijden met de beklaagden”

“Wie van deze achttien beklaagden zijn uw beste vrienden?”, vraagt de voorzitter in het Antwerpse hof van beroep aan schacht C., de jongeman die samen met Sanda Dia (20) gedoopt werd. C. wikt en weegt zijn woorden op de eerste dag van het proces-Reuzegom. Hij is kwaad op de studentenclub, maar ook met hen bevriend. Van één ding is C. wel zeker: “Dit heeft niemand gewild.”