Medeplichtige aan machete-aanval op agentes Charleroi in 2016 is vrijgesproken

Huisartsen over hun patiënten: “Ik zie veel gezinnen uit elkaar vallen, koppels die scheiden door corona”

11:16 Hoe stellen we het, na bijna een vol coronajaar? En slaat de crisis harder toe in Schaarbeek dan in Damme? De Morgen vroeg het aan elf huisartsen in Vlaanderen en Brussel. “Jongeren zijn stil. Hun grote mond is weg.”