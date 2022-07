Medeoprichter van Brantano, André Brantegem, overleden

Aantal la­ge-emissiezo­nes in Europa afgelopen drie jaar met 40 procent gestegen

Het aantal lage-emissiezones (LEZ’s) in Europa is de afgelopen drie jaar met veertig procent gestegen. Dat meldt European Clean Cities Campaign, een coalitie van ngo’s die als doelstelling heeft om tegen 2030 een emissievrije mobiliteit te bekomen in de grote Europese steden.

