Mede-oprichter van Child Focus overleden

HET DEBAT. Is het een goed idee om je kind in de gaten te houden via een g­ps-horloge?

Sommige ongeruste ouders kopen een gps-horloge om de locatie van hun kinderen in de gaten te houden. Na de verdwijning en de moord op de 9-jarige Gino uit Zuid-Limburg is de vraag naar dergelijke gps-trackers sterk gestegen. Wat denk jij? Is het wel een goed idee om je kind in de gaten te houden via een gps-horloge? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

14 juni