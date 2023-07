McDonald’s brengt tijdelijk Big Mac-saus uit in fles

DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. De familie Janssen. Dankzij allergie­pil­le­tjes ging aandeel maal 440

De familie Janssen is met een vermogen van ruim 3 miljard euro een van de rijkste van ons land. Hun roots liggen in het dorpje Moelingen, in de Voerstreek. Een combinatie van ondernemingszin en de neus voor een goed huwelijk brachten hen aan de top. Maar de weg daarnaartoe ging niet zonder slag of stoot: “De ontvoerder liet zich ‘Dexter’ noemen en vroeg 70 miljoen Belgische frank losgeld.”