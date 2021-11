Maximumfactuur voor zorg verlaagt van 450 naar 250 euro

HET DEBAT. Moet er een afkoelings­week in het onderwijs komen om coronavi­rus verder te bestrijden?

De laatste weken regende het berichten uit de onderwijssector: scholen moesten noodgedwongen gedeeltelijk of volledig sluiten, omdat leerlingen en leerkrachten in quarantaine zaten of een coronabesmetting hadden opgelopen. Zou er aan afkoelingsweek in het onderwijs moeten komen om het aantal besmettingen terug te dringen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

11:25