Maxime Prévot herkozen tot voorzitter van Les Engagés

Leerkrach­ten binden handen van 4-jarig meisje vast op school in Doornik: moeder reageert geschokt en dient klacht in

Op een school in Doornik werd vorige week een kleutertje van vier jaar oud hardhandig gestraft door twee kleuterjuffen, vertelt de moeder van het meisje bij RTL Info. De moeder is diep geschokt en heeft een klacht ingediend. De directie van de school erkent dat de straf ongepast was.

21 juni