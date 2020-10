Maximaal vier gasten, geen kussen en knuffels: een coronagids voor kerst volgens Yves Van Laethem

Frédérique Jacobs, arts in het Erasmusziekenhuis, bracht onlangs het debat over de eindejaarsperiode op gang. “We zullen erover moeten denken om de feesten uit te stellen”, zei hij aan RTBF. Kerstmis of oudejaarsavond met al onze vrienden en familie samen vieren, is dit jaar geen optie. Toch hoeven we nog niet alles uit te stellen. Epidemioloog Yves Van Laethem stelt voor om te werken met een bubbel van maximaal vier gasten.

“Ik stel voor dat de feesten in verschillende fasen met maximaal vier gasten verlopen”, aldus Van Laethem. “Er mogen geen knuffels en kussen gegeven worden. Ik knuffel mijn dochter ook niet. Sinds maart heb ik haar geen kus meer gegeven. We kunnen wel samenkomen om een leuke tijd te hebben, maar we moeten de maatregelen blijven volgen.” De expert wijst op het belang van 1,5 meter afstand houden, handhygiëne en het dragen van een mondmasker als de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kan worden.

Nu er een avondklok van kracht is, duikt ook de vraag op of we het nieuwe jaar wel samen kunnen inzetten. Voor Van Laethem zou een uitzondering op de regel een mooi eindejaarsgeschenk kunnen zijn. “Het zou een soort kerstwapenstilstand zijn. Ik denk niet dat het toestaan van één of twee uitzonderingen op de regel tot een ramp zou leiden”, luidt het.

Volgens Van Laethem zal er voor de lente of de zomer geen einde komen aan de coronacrisis. “Ik zie niet in welk wonderantwoord er tegen die tijd zou kunnen komen.” Tot slot raadt de expert af om alle kerstgeschenken online te kopen. “Het zou zonde zijn, vind ik. Ik zeg niet dat je met de hele familie moet gaan kerstshoppen, maar ik denk wel dat het mogelijk zal zijn om voor de eindejaarsfeesten cadeautjes te kopen in de winkels.”

