Mawda, gestorven door politiekogel die ‘nooit was afgevuurd’

De foto van Mawda Shawri sierde twee jaar geleden de voorpagina's van alle kranten en greep de hele wereld naar het hart. Net als Aylan (3), de peuter die aanspoelde op een Turks strand, werd ook zij een kind dat de vluchtelingencrisis een gezicht gaf. Een onschuldig gezicht, half verstopt onder een zonnehoedje en een handje voor de mond, klaar om een zoen te werpen in de lens. Heel wat jonge ouders herkenden in Mawda hun eigen kind. Zelfde leeftijd, zelfde jeansjasje, zelfde ondeugende kinderblik. Mawda werd in de nacht van 16 op 17 mei 2018 meer dood dan levend door haar vader uit de laadbak van een bestelwagen gedragen, op een parking langs de E19 in de buurt van Bergen. Toen de man zich huilend op zijn knieën liet vallen met z'n dochter in zijn armen en om een ziekenwagen riep - "Please, hurry, ambulance!" - kwamen de politiemannen aanlopen die de bewuste bestelwagen hadden achtervolgd. Toen even later de ziekenwagen arriveerde, haastte één van de agenten zich om tegen de ambulanciers te zeggen dat "het kleine meisje uit de bestelwagen was gevallen". "Of misschien wel geduwd", voegde hij er veelbetekenend aan toe. Wat de agent zei, was niet waar. Even verderop zat zijn collega voor zich uit te staren, met zijn dienstwapen op schoot. Daarmee had hij minuten eerder een schot gelost dat Mawda's hoofd had doorboord. Het kleine meisje overleed op de parking.