Maurits ontmoet na zeven jaar chauffeur die broer doodreed: “Ik heb zijn verdriet kunnen verlichten”

Maurits Vande Reyde herinnert zich 20 maart 2014, een warme voorjaarsdag, nog als gisteren. Hij had net een uur gejogd en geen idee dat zijn 29-jarige broer Stijn op dat moment op zijn bromfiets naar zijn vriendin in Kortenaken reed. Tot zijn telefoon ging, en zijn zus uitlegde hoe Stijn een kruispunt was overgestoken en rechts achteraan was ingereden op een vrachtwagen. Het kruispunt stond gekend als zwart punt, de laaghangende zon had Stijn wellicht verblind, ook de chauffeur had niets kunnen zien en hij was op slag dood.